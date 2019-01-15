Son Dakika Haberleri: Göle Uçan Arabada Hayatını Kaybeden Hakan Çökerten'in Cenazesi Alındı

Göle Uçan Arabada Hayatını Kaybeden Hakan Çökerten'in Cenazesi Alındı

1 saat önce

Göle uçan arabada hayatını kaybeden Hakan Çökerten'in cenazesi alındıADANA - Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne uçan otomobilden cansız bedeni dalgıç polislerce çıkartılan Hakan Çökerten'in cenazesi, yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Göle uçan arabada hayatını kaybeden Hakan Çökerten'in cenazesi alındı

ADANA - Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne uçan otomobilden cansız bedeni dalgıç polislerce çıkartılan Hakan Çökerten'in cenazesi, yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Amerikan Adası'nda sabah saatlerine karşı meydana gelen kazada 01 DFC 67 plakalı otomobil Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Akıntıyla birlikte sürüklenen otomobilden Emre Çökerten, kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek kıyıya geldi. Ancak Emre Çökerten'in kuzeni Hakan Çökerten'e ulaşılamadı.
Öğle saatlerinde dalgıç polislerce otomobilin yakınlarında yapılan araştırmada Hakan Çökerten'in cansız bedeni bulundu. Hakan Çökerten'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsisinin ardından, yakınları tarafından alındı.
Çökertenin cenazesi Buruk Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:16 Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Seyhan Baraj Gölü, Adana, Göle, 3. Sayfa
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