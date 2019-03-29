Son Dakika Haberleri: Göle Uçan Aracın Sürücüsünü, Hortum Uzatarak Kurtardılar

Göle Uçan Aracın Sürücüsünü, Hortum Uzatarak Kurtardılar

56 dakika önce

ADANA'da girdiği virajda kontrolden çıkan hafif ticari araç, Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu.

Göle Uçan Aracın Sürücüsünü, Hortum Uzatarak Kurtardılar, System.String[]
ADANA'da girdiği virajda kontrolden çıkan hafif ticari araç, Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Kendi imkanlarıyla çıktığı aracın üzerinde yardım isteyen sürücü Ramazan B., çevredekilerin uzattığı hortuma tutunarak sudan çıkmayı başardı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Amerikan Adası'nda meydana geldi. Ramazan B. yönetimindeki 01 P 4222 plakalı hafif ticari araç, yağışlı havada, girdiği virajı alamayınca Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Suya gömülen aracın tavanına çıkan Ramazan B., çevredekilerden yardım istedi. Bölgedeki bir iş yerinin çalışanı Adil Cengiz ve arkadaşı, kazayı fark edip, yardıma koştu. İki arkadaş, Ramazan B.'ye tutunması için sulama hortumu uzattı. Hortuma tutunan Ramazan B., kıyıya çekildi. Hafif yaralanan Ramazan B.'ye gelen ambulansta ayakta müdahale edildi. 

İKİ AY ÖNCE AYNI YERDE ÖLÜMLÜ KAZA YAŞANMIŞTI

İki ay önce de aynı noktadan göle uçan otomobilde 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı. 

Bölgede esnafı yol üzerinde viraj olduğunu belirten herhangi bir trafik levhası olmadığı için, aynı yerde sık sık kaza meydana geldiğini söyledi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:31 Kaynak: DHA

Adana, Seyhan Baraj Gölü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi! Son dakika! Ankara'da Facia! 3 Katlı Metruk Binada Çıkan Yangında 5 Kişi Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 10:27:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göle Uçan Aracın Sürücüsünü, Hortum Uzatarak Kurtardılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]