Göleç: "Diyanet çok mühim bir görev îfâ ediyor" - Son Dakika

Göleç: "Diyanet çok mühim bir görev îfâ ediyor"

03.03.2021 18:35
Göleç:

Diyanet-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Kemal Göleç, Diyanet İşler Başkanlığı'nın 97. kuruluş yıl dönümü münasebeti ile yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı bugün yerine getirdiği hizmetler bakımından ülke inanımıza ve dünya Müslümanlarına karşı çok önemli bir görevi ifa etmektedir" dedi.

Diyanet-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Kemal Göleç, Diyanet İşler Başkanlığı'nın 97. kuruluş yıl dönümü münasebeti ile yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı bugün yerine getirdiği hizmetler bakımından ülke inanımıza ve dünya Müslümanlarına karşı çok önemli bir görevi ifa etmektedir" dedi.

Dinin sosyal hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirten Başkan Göleç, dine ait işlerin yürütülmesi için kurumsal bir hüviyete her zaman ihtiyaç duyulduğunu bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak amacıyla İslam dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, İbadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmek konusundaki takdire şayan çalışmaları ile ülkemizin en güzide kurumlarından birisi olduğunu söyledi.

Ülke olarak çok ciddi dönüşümlerden geçtiğimize dikkati çeken Göleç, "Dünya çok ciddi siyasi, iktisadi, politik, askeri yenilenmelerden geçiyor.100 yıl öncesinin şartları çerçevesinde geleceğe yürümemiz söz konusu değil. Milletimizin bekası için, din alanının bir kaos alanına dönüşmemesi için Diyanet İşleri Başkanlığı son derece stratejik bir kurumdur. Din alanını kaotik bir ortama dönüştürmek isteyen birtakım unsurlar var. Maalesef 15 Temmuz'da bunun ne kadar acıtıcı olabildiğini hep birlikte millet olarak gördük. Ama milletin feraseti, cesareti, dirayeti sayesinde bu aşıldı. Dolayısıyla din alanının bir kaosa dönüşmemesini temin edecek müessese Diyanet İşleri Başkanlığı ve din görevlileridir. Gerek kurum olarak gerekse ferdi manada din görevlileri olarak daha etkin bir rol üstlenmeyiliz" ifadelerine yer verdi.

Göleç, "Ülkemizin vazgeçilmez kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı bu gün sendikaların kendi işleyişleri içerisinde kuruma katkı sunduğunu, farklı çalışma alanlarıyla kurum için sendikanın bir avantaj olduğunu artık kabul ediyor. Sendika olarak bu bizim için son derece sevindiricidir ve yetkili sendika olarak bu anlayışın kabul edilmesinde katkımız yadsınamaz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yalnızca ülke içi hizmetlerde değil yurt dışı hizmetleri ile de örnek bir kurum olduğunu belirten Göleç "Bu güzel hizmetlerde emeği olan tüm Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarını kutluyorum. Kurumumuzun ve kurum çalışanlarımızın daha iyi şartlarda çalışabilmesi ve en güzel hizmeti sunabilmesi için kurum ve sendika olarak el ele verip çalışmalarımıza devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Kurumumuzun her kademesinde çalışan değerli arkadaşlarımıza kolaylıklar, emekli olan kıymetli hocalarımıza sağlık ve afiyet, vefat edenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Göleç: Diyanet çok mühim bir görev îfâ ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Sen, Sendika, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göleç: 'Diyanet çok mühim bir görev îfâ ediyor' - Son Dakika


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