Göleç: "Her mesleği icra eden insan bizim için önemli bir değerdir" - Son Dakika
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Göleç: "Her mesleği icra eden insan bizim için önemli bir değerdir"

6 saat önce

Diyanet-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Kemal Göleç, "Bir ülkeye din görevlisi de lazım Doktor da. Cami de lazım Hastane de. Sporcu da lazım tiyatrocu da. Spor sahası da lazım anfi-tiyatro salonu da. Öğretmen de lazım gazeteci de.

Göleç:

Diyanet-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Kemal Göleç, "Bir ülkeye din görevlisi de lazım Doktor da. Cami de lazım Hastane de. Sporcu da lazım tiyatrocu da. Spor sahası da lazım anfi-tiyatro salonu da. Öğretmen de lazım gazeteci de. Yani her meslekten mesleklerini gayet güzel ve başarılı icra eden vatanına, milletine, milli ve manevi değerlerine bağlı insanlar ve mesleklerini icra edilecek mekanlar lazım" dedi.


Son günlerde sosyal medyada kıyaslama paylaşımlarına değinen Diyanet-Sen Bursa 2 nolu Başkanı Kemal Göleç, "İmam hatiplerle doktorları, camilerle hastaneleri kıyaslayan ve camileri gereksiz olduğunu mesaj atan bildirimler var. Halbuki bir ülkeye, din görevlisi de lazım Doktor da, cami de lazım Hastane de, sporcu da lazım tiyatrocu da, spor sahası da lazım anfi-tiyatro salonu da, öğretmen de lazım gazeteci de. Yani her meslekten mesleklerini gayet güzel ve başarılı icra eden vatanına, milletine, milli ve manevi değerlerine bağlı insanlar ve mesleklerini icra edilecek mekanlar lazım. Korona virüs salgını, yaşlı, genç, imam, doktor, öğretmen, sporcu, siyasetçi gibi ayrım yapmadan bulaşabiliyor. Hem insandan hem de mekanlardan. Biz Diyanet görevlileri olarak bu tartışmalara sadece bakıp üzülüyoruz. Çünkü ülkemizin her mesleğini icra eden insanlarımız bizim için önemli bir değerdir. Din Görevlisi ve cami toplumun tam merkezindedir. Doğumundan ölümüne kadar. Tıpkı hastane ve doktor gibi" dedi.


Sosyal medyada yapılan bu tür paylaşımların iyi niyet taşımadığını ve gerçeklerle uzaktan ve yakından alakalı olmadığını ifade eden Göleç, "Devletimizin aldığı kararları, sağlık çalışanlarımızın özveri çalışmalarını destekliyor, uyguluyor ve teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Diyanet Sen, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:40 Kaynak: İHA

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