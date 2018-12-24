Göleli Kız Voleybol Takımına Malzeme Desteği
1 saat önce
Celal Bayar Üniversitesince, Göle 30 Eylül Ortaokulu'nun kız voleybol takımına malzeme desteği sağlandı.
Celal Bayar
Üniversitesince, Göle
30 Eylül
Ortaokulu'nun kız voleybol
takımına malzeme desteği sağlandı.
Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin gönderdiği malzemeler, voleybol takımının beden eğitimi ve spor öğretmeni Ferdi Altun'a üniversite öğrencilerince teslim edildi.
Yardımları teslim alan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın gösterdiği başarının Celal Bayar Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Aylin Zekioğlu'nun dikkatini çektiğini, bu nedenle kendilerini arayıp böyle bir yardımda bulunmayı talep ettiklerini söyledi.
Bir voleybol takımının ihtiyacı olan tüm malzemelerin eksiksiz kendilerine gönderildiğini belirten Altun, "Hocamıza ve bize malzemeleri teslim eden arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çok mutluyum. Mutluluğum anlatılmaz. Böyle bir destekten dolayı çocuklarımızın yüzünü güldüren sayın Aylin Zekioğlu hocama ne kadar teşekkür etsem azdır. Destek olan tüm hocalarıma ve meslektaşlarıma teşekkür ederim." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:05 Kaynak: AA
Burcu Esmersoy'dan Yıllar Sonra Gelen Sümük İtirafı!
Furkan Andıç'a, Dilan Çiçek Deniz'i Unutturan Güzel! Dudak Dudağa Görüntülendiler
Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek
Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi