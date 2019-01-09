Gölet Buz Tuttu

Kocaeli'de hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu fuar alanındaki gölet buz tuttu.

Kocaeli'de hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu fuar alanındaki gölet buz tuttu.



Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi, bazı bölgelerde buzlanmaya neden oldu.



Kocaeli fuar alanında 38 bin 800 metrekarelik alanı kaplayan gölet de, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tuttu.



Gölün müdavimi olan martı ve karabatakların, buz yüzeyinde yürüyerek yiyecek aradığı gözlendi.

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