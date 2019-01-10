Gölet Çevresine Hayvanlar İçin Yem Bırakıldı
2 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şubesince Kırkat Göleti çevresine yem bırakıldı.
Batman
'ın Gercüş
ilçesinde Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şubesince Kırkat Göleti çevresine yem bırakıldı.
Şube başkanı Mehmet Onutcu, yaptığı açıklamada, Gercüş'te yoğun kar nedeniyle hayvanların aç kalmaması için gölet çevresine ekmek, buğday ve makarna bıraktıklarını söyledi.
Toplumda bu konuda duyarlılık oluşturmak istediklerini dile getiren Onutcu, sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdikleri çalışmaların devam edeceğini aktardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:44 Kaynak: AA
Survivor'ın İlk Yarışmacısı MasterChef Hakan Kanık Oldu
Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı, Paris Hilton ve Ronaldo'nun Koruması Çıktı
Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak
Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz