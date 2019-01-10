Son Dakika Haberleri: Gölet Çevresine Hayvanlar İçin Yem Bırakıldı

Gölet Çevresine Hayvanlar İçin Yem Bırakıldı

2 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şubesince Kırkat Göleti çevresine yem bırakıldı.

Gölet Çevresine Hayvanlar İçin Yem Bırakıldı, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şubesince Kırkat Göleti çevresine yem bırakıldı.

Şube başkanı Mehmet Onutcu, yaptığı açıklamada, Gercüş'te yoğun kar nedeniyle hayvanların aç kalmaması için gölet çevresine ekmek, buğday ve makarna bıraktıklarını söyledi.

Toplumda bu konuda duyarlılık oluşturmak istediklerini dile getiren Onutcu, sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdikleri çalışmaların devam edeceğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:44 Kaynak: AA

Türkiye, Batman, Gercüş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor'ın İlk Yarışmacısı MasterChef Hakan Kanık Oldu Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı, Paris Hilton ve Ronaldo'nun Koruması Çıktı

Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:47:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölet Çevresine Hayvanlar İçin Yem Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]