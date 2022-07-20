Gölet cinayeti zanlıları adliyede

Malatya'da Orduzu Pınarbaşı Göleti kenarında 25 yaşındaki Onur Kına'nın öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü adli makamlara sevk edildi.

İddiaya göre, 16 Temmuz gece 02.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı Göleti mevkiinde meydana gelen olayda, gölet kenarında sohbet eden 4 şahsın üzerine otomobille bölgeye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açılması sonucu Onur Kına (25) yaralanırken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yapılan inceleme ve başlatılan soruşturmada olay anında ölen Onur Kına'nın yanında bulunan O.T., E.D, ve E.D isimli 3 kişi gözaltına alınmıştı. Derinleşen soruşturma ile olay yerinden kaçan şahısların önce kimliğine ardından ise adreslerine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonlarla A.A., M.U., ve A.Ç. isimli 3 şahıs daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemler ve alınan ifadelerin tamamlanmasının ardından 3 kişi serbest bırakılırken, A.A., M.U. ve A.Ç. geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edildi. - MALATYA