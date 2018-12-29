Son Dakika Haberleri: Gölet Dondu, Seyirlik Manzara Oluştu

Gölet Dondu, Seyirlik Manzara Oluştu

1 saat önce

SİVAS'ta kar yağışı yerine soğuk havaya bırakırken, kentte seyirlik manzaralar ortaya çıktı.

Gölet Dondu, Seyirlik Manzara Oluştu, System.String[]
SİVAS'ta kar yağışı yerine soğuk havaya bırakırken, kentte seyirlik manzaralar ortaya çıktı. Yüzeyi tamamen donan, havadan görüntülenen Serpincik Göleti'nin doyumsuz güzelliği, hayran bıraktı.

Sivas'ta geçen hafta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Birkaç gündür sıfırın altında seyreden sıcaklıklar nedeniyle sular dondu, buz sarkıtları oluştu. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldüğü kentte Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. Kent merkezine 9 kilometre mesafedeki gölet beyaz örtü ile kaplandı. Bölgeyi ziyaret edenlerin bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği gölet, havadan drone ile görüntülendi.

Sivas'tan doğup,  Samsun'dan Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sadece ırmak kenarındaki küçük su birikintilerinde buzlanmalar oluştu. Karşıyaka Mahallesi'nde, Kızılırmak üzerine kurulu tarihi köprünün kemerlerinin altında ise buz sarkıtları oluştu.

Kentte soğuk havanın etkisini sürdürmesi ve önümüzdeki günlerde ise yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:11 Kaynak: DHA

Kızılırmak, Sivas, Güncel
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