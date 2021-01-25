Gölet dondu, üzerine çıkıp yürüdüler - Son Dakika

Gölet dondu, üzerine çıkıp yürüdüler

Gölet dondu, üzerine çıkıp yürüdüler Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Yıldız göletinin yüzeyi buz tuttu, gençler buz tutan göletin üzerine çıkıp yürüdü Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Yıldız göletinin yüzeyi buz tuttu, gençler buz tutan göletin üzerine çıkıp yürüdü.

Gölet dondu, üzerine çıkıp yürüdüler Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Yıldız göletinin yüzeyi buz tuttu, gençler buz tutan göletin üzerine çıkıp yürüdü SİVAS - Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta Yıldız göletinin yüzeyi buz tuttu, gençler buz tutan göletin üzerine çıkıp yürüdü. Sivas'ta geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sibirya soğuklarını yaşandığı kentte soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sivas merkeze bağlı Yıldız beldesinde akşam saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı. Göletin yüzeyinde oluşan buzun kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Gençler göletin üzerine çıkarak yürüdü. O anlar drone ile havadan da görüntülendi.

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