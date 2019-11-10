Son Dakika Haberleri: Gölete balık tutmak için giden öğretmen teknenin devrilmesi sonucu kayboldu
Son Dakika 3. Sayfa Gölete balık tutmak için giden öğretmen teknenin devrilmesi sonucu kayboldu

Gölete balık tutmak için giden öğretmen teknenin devrilmesi sonucu kayboldu

7 saat önce

Gölete balık tutmak için giden öğretmen teknenin devrilmesi sonucu kayboldu Köylüler gece yarısı göletin çevresine akın ettiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde gece geç saatlerde gölete balık tutmaya çıkan öğretmen kayboldu.

Gölete balık tutmak için giden öğretmen teknenin devrilmesi sonucu kayboldu

Köylüler gece yarısı göletin çevresine akın etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde gece geç saatlerde gölete balık tutmaya çıkan öğretmen kayboldu.

Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Karacakılavuz Gölet'inde meydana geldi. İddiaya göre Öğretmen olduğu öğrenilen İ.İ. ve C.B. gece saatlerinde balık tutmak için kayıkla gölete açıldı.

Tekne ters yattı

Gölete açıldıktan sonra balık tutmaya çalışan iki şahsın bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle ters yattı. Teknenin ters yatması ile C.B. kendi imkanları ile yüzerek göletten çıkarken, İ.İ. ise gölette kayboldu. Olayı duyanların haber vermesi üzerine olayın meydana geldiği bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin görgü tanığı C.B. ifadeleri üzerine AFAD ekibi botla gölette açıldı.

Öğretmene ulaşılamadı

Balık tutukları sırada kaybolan ve 37 yaşında olduğu öğrenilen öğretmen İ.İ.'nin bulunması için gölette 2 saat boyunca arama çalışması yapıldı. Gölette arama çalışmalarının yanı sıra haberi alan onlarca mahalle sakinleri ise göletin kıyıların el fenerleri ile arama yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları netice vermeyince ekipleri arama çalışmalarına ara verdi.

Arama çalışmaların yarın devamö edeceği öğrenilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gölete balık tutmak için giden öğretmen teknenin devrilmesi sonucu kayboldu

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çin'de insan yüzünü andıran balık görüntülendi! 294 bin TL değer biçildi
Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 10:10:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölete balık tutmak için giden öğretmen teknenin devrilmesi sonucu kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]