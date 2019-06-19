Son Dakika Haberleri: Gölete dönen yolda araçlar mahsur kaldı
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Gölete dönen yolda araçlar mahsur kaldı

1 saat önce

Bursa'da sağanak nedeniyle büyük su birikintileri oluşan yolda araçlar mahsur kaldı.

Bursa'da sağanak nedeniyle büyük su birikintileri oluşan yolda araçlar mahsur kaldı.
Merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.
Kimi vatandaşlar, suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine belediye ekiplerince de çalışma başlatıldı.
Sürücüler ise yollardaki su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Nilüfer'de adeta gölete dönen Ata Bulvarı'nda mahsur kalan araçların kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi.
Ataevler Mahallesi'nde kurulan semt pazarı da yağıştan etkilendi. Pazar yerinde su birikintileri oluştu.
Ekipler, sağanaktan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Gölete dönen yolda araçlar mahsur kaldı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:54 Kaynak: AA
Osmangazi, Merkez, Bursa, Güncel
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