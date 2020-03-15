Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

18 dakika önce

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, arkadaşıyla oyun oynarken dengesini kaybederek gölete düşen Dursun Ali Özhölçek (15) hayatını kaybetti.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, arkadaşıyla oyun oynarken dengesini kaybederek gölete düşen Dursun Ali Özhölçek (15) hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Aşağı Esence Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan ve daha önce faaliyetini sonlandırdığı belirlenen kömür şantiyesi yakınındaki etrafı çevrili gölet kenarında oynayan iki arkadaştan Dursun Ali Özhölçek, dengesini kaybedip gölete düştü. Halil İbrahim A. (15) jandarma karakoluna giderek arkadaşı Özhölçek'in ayağının kayması sonucu suya düştüğünü, kurtarmak için suya girdiğini ancak bir süre sonra gözden kaybolduğunu söyledi. Halil İbrahim A.'nın ihbarı üzerine olay yerine olay yerine jandarma, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi ile Jandarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların çalışmaları sonucu Dursun Ali Özhölçek'in cansız bedeni sudan çıkartıldı. Özhölçek'in cesedi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Jandarma, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:19 Kaynak: DHA
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