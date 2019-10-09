Son Dakika Haberleri: Gölete düşen 3 yaşındaki yahya, boğuldu
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Gölete düşen 3 yaşındaki yahya, boğuldu

26 dakika önce

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, evlerinin önünde oynayan Yahya Kargin (3), sulama göletine düşünce boğuldu.

Gölete düşen 3 yaşındaki yahya, boğuldu, System.String[]

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, evlerinin önünde oynayan Yahya Kargin (3), sulama göletine düşünce boğuldu.
Olay, Kayadere Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Yahya Kargin, sulama göleti kıyısına gitti. Ancak küçük çocuk dengesini kaybedip gölete düştü. Kısa süre suda çırpınan Kargin, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama sonunda suda Yahya Kargin'in cansız bedeni bulundu.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Pütürge, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:29 Kaynak: DHA
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