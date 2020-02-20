Gölete düşen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölete düşen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Gölete düşen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı

15 dakika önce

Gölete düşen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı.

Gölete düşen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı

Gölete düşen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:06 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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