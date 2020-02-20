Son Dakika › Güncel › Gölete düşen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı-2 - Son Dakika
Gölete düşen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı-2
6 saat önce
Gölete düşen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı-2 (EKİYLE)
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:19 Kaynak: DHA
Gölete düşen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı-2 (EKİYLE)
Son Dakika Özgür Duran'ı öldüren Kadir Şeker'in sağlık raporunun ayrıntıları ortaya çıktı Almanya'da 5 Türk'ün can verdiği nargile kafe saldırılarının arkasından ırkçılık çıktı Kadir Şeker dosyasında kriminal rapor tamamlandı: Ayşe D. olay yerinde darp edilmedi Güney Kore'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm