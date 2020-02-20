Gölete düşen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölete düşen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı-2 - Son Dakika

Gölete düşen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı-2

6 saat önce

Gölete düşen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı-2 (EKİYLE)

Gölete düşen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı-2 (EKİYLE)

Gölete düşen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:19 Kaynak: DHA
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