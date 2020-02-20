Gölete düşen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı-3 - Son Dakika

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 32 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 32 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ'de çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4'ü kadın 32 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik 120 polisle şafak operasyonu düzenlendi. Toplam 44 adrese yapılan baskında 'hırsızlık', 'cinsel istismar', 'yağma' başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve mahkemece kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4'ü kadın 32 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.