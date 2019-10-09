Son Dakika Haberleri: Gölete düşen çocuk boğuldu
Son Dakika 3. Sayfa Gölete düşen çocuk boğuldu

Gölete düşen çocuk boğuldu

1 saat önce

Malatya'da gölete düşen çocuğun boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Gölete düşen çocuk boğuldu, System.String[]

Malatya'da gölete düşen çocuğun boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Pütürge ilçesi Kayadere Mahallesi'nde meydana geldi. Yahya Kargin (3) isimli çocuk, evinin önündeki sulama göleti etrafında oynarken, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu gölete düştü. Çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.


Jandarma olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor. - MALATYA

Pütürge, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuzeninin 18 yaşındaki kızını kaçıran 50 yaşındaki adam tutuklandı
Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını Emine Bulut gibi olmasın diye ölümden kurtardı Fotoğraf stüdyosu sahibi, kıyafetlerini değiştiren kadınların görüntülerini gizli kamerayla kaydetti, serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:15:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölete düşen çocuk boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]