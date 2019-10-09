Gölete düşen çocuk boğuldu
1 saat önce
Malatya'da gölete düşen çocuğun boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:36 Kaynak: İHA
Malatya'da gölete düşen çocuğun boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Pütürge ilçesi Kayadere Mahallesi'nde meydana geldi. Yahya Kargin (3) isimli çocuk, evinin önündeki sulama göleti etrafında oynarken, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu gölete düştü. Çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
Jandarma olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor. - MALATYA
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