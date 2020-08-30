Gölete düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gölete düşen 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Kılavuzlu Mahallesi'ndeki Kuş Tepe bölgesine ailesiyle piknik yapmak için gelen Mehmet Akif Altıparmak (14) iddiaya göre, serinlemek için ayaklarını Kılavuzlu Barajı Göleti'ne soktu.

Bu esnada dengesini kaybederek gölete düşen çocuk gözden kayboldu. Bunun üzerine çocuğu kurtarmak için birlikte pikniğe geldiği Hakkı Özpınar (47) gölete girdi.

Özpınar'ın da suda çırpındığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonrasında Özpınar ve 14 yaşındaki Altıparmak sudan çıkarıldı.

Altıparmak, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Özpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.