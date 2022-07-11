Gölete düşen inşaat işçisi yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Gölete düşen inşaat işçisi yaşam mücadelesini kaybetti

11.07.2022 15:56
Gölete düşen inşaat işçisi yaşam mücadelesini kaybetti

Çorumlu inşaat işçisi, Almanya'da gölete düşerek hayatını kaybetti.

Çorumlu inşaat işçisi, Almanya'da gölete düşerek hayatını kaybetti.

Çalışmak için gittiği Almanya'da arkadaşlarıyla birlikte gölet kenarında piknik yapan Seyfi Durusulu, dengesini kaybederek gölete düştü. Uzun uğraşlar sonucu göletten çıkartılan Durusulu, hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde 8 gündür yaşam savaşı veren Durusulu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Seygi Dursulu'nun cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için girişimlerde bulunulduğu, önümüzdeki günlerde nereye defnedileceğinin netlik kazanacağı öğrenildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölete düşen inşaat işçisi yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölete düşen inşaat işçisi yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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