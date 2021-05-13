Gölete düşen kediyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika

Gölete düşen kediyi boğulmaktan kurtardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Kültür park içerisinde bulunan gölete düşen kedi, bir vatandaş tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı. Üşüyen kedi, elektrikli ısıtıcı ile ısıtıldı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültür Park içerisinde bulunan gölette meydana geldi. Göletin yanında geçen vatandaşlar Tevfik Demirhan, Oğuz İlhan ve Bedri Boyrat, gölet içerisinden kedi sesleri geldiğini fark etti. Telefonun ışıkları ile kediyi havuz içinde arayan arkadaşlardan Tevfik Demirhan, gölet içerisine girerek kediyi kurtardı.

Suyun içinde üşüyen kedi, önce battaniyeye sarıldı daha sonra ise elektrikli ısıtıcı ile ısıtıldı. Kurtarılan kedi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edilerek, tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü.

Suya girerek kediyi kurtaran Tevfik Demirhan, "Akşam yürüyüş yapıyorduk, bir kedi sesi duyduk, dikkatli baktığımda suyun içerisinde bir kedi olduğunu gözlemledim. Suya girerek kediyi aldım. Belediyemizin veteriner hekimlerini bekliyoruz. Kedinin gözünde enfeksiyon oluşmuş, kedinin hırıltısı çok fazla büyük ihtimalle üşütmüş " dedi.