Gölete düşen kız çocuğu ile onu kurtarmaya çalışan babası boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

Gölete düşen kız çocuğu ile onu kurtarmaya çalışan babası boğularak hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 17.08.2023 20:34

Ankara'da gölete düşen 11 yaşındaki kız çocuğunu kurtarmak için suya atlayan baba ile kurtarmaya çalıştığı kızı hayatını kaybetti. Olay, Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Baba ve kızı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gölete düşen kız çocuğu ile onu kurtarmaya çalışan babası boğularak hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da gölete düşen kızını kurtarmak için suya atlayan baba ile kurtarmaya çalıştığı kızı hayatını kaybetti.

Olay, Gölbaşı ilçesinin kırsal bölgelerinde yer alan bir gölette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dengesini kaybeden 11 yaşındaki Hira Nur Sarıışık, ailesiyle birlikte gezmeye gittiği yerde bulunan gölete düştü. Kızının boğulduğunu göre baba Yüksel Sarıışık da çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı baba ile kızın yaşamını yitirdikleri belirlendi. Talihsiz baba ve kızı, Bala ilçesine bağlı Küçük Davdanlı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Çocuğu düşünce onu kurtarmak için suya atlamış"

Olayla ilgili konuşan esnaf Hasan Salim, "Vefat eden arkadaşımız yakın komşumuzdu. Dün akşam saatlerinde çocuğu gölete düşmüş. Kendisi de çocuğunu kurtarmak için suya atlamış. İkisi de boğularak hayatını kaybetmiş. Bugün de defnedileceklermiş. Çok üzüldük. Sevdiğim, değer verdiğim birisiydi. Her gün görüşürdük" dedi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Ankara, Bala, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gölete düşen kız çocuğu ile onu kurtarmaya çalışan babası boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölete düşen kız çocuğu ile onu kurtarmaya çalışan babası boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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