Son Dakika Haberleri: Gölete düşen köpeği itfaiye çıkardı, vatandaş sahiplendi
Son Dakika Güncel Haber

Gölete düşen köpeği itfaiye çıkardı, vatandaş sahiplendi

2 saat önce

ADANA'da, gölete düşen köpek, itfaiye ekiplerince vinçle kurtarılırken, hayvanı bir mahalleli sahiplendi.

Gölete düşen köpeği itfaiye çıkardı, vatandaş sahiplendi, System.String[]
ADANA'da, gölete düşen köpek, itfaiye ekiplerince vinçle kurtarılırken, hayvanı bir mahalleli sahiplendi.
Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait gölete düşen sokak köpeğini görenler kurtarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinçle gölete inerek köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan köpeğe itfaiye ekipleri eliyle su içirdi. Köpeği bölgede hayvancılık yapan bir mahalleli sahiplendi.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:53 Kaynak: DHA
Sarıçam, Adana, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamyonet sağanak nedeniyle çöken yola düştü 2 ahşap ev, yıldırım isabet edince alevlere teslim oldu Her yerde aranan bıçaklı gaspçıyı dövmesi ele verdi! Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:21:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölete düşen köpeği itfaiye çıkardı, vatandaş sahiplendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]