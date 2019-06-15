Gölete düşen köpeği itfaiye çıkardı, vatandaş sahiplendi
2 saat önce
ADANA'da, gölete düşen köpek, itfaiye ekiplerince vinçle kurtarılırken, hayvanı bir mahalleli sahiplendi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:53 Kaynak: DHA
ADANA'da, gölete düşen köpek, itfaiye ekiplerince vinçle kurtarılırken, hayvanı bir mahalleli sahiplendi. Sarıçam
ilçesi Buruk Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri
'ne (DSİ) ait gölete düşen sokak köpeğini görenler kurtarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinçle gölete inerek köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan köpeğe itfaiye ekipleri eliyle su içirdi. Köpeği bölgede hayvancılık yapan bir mahalleli sahiplendi.
- Adana
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