Gölete düşen kuzuyu AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

MUŞ'un Varto ilçesinde önceki gün düştüğü gölette mahsur kalan kuzu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçede çobanlık yapan İzzettin Doğan, Gola Keske Göleti'ne düşen kuzusunu iki gün sonra fark ederek durumu AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, kuzu için seferber oldu. Deniz botu ile suya giren ekipler, bir saatlik çalışma sonucunda kuzuyu sağ olarak göletten çıkardı. Gölete düşen kuzunun iki gün sonra kurtarılmasının sevincini yaşayan İzzettin Doğan, "Devletimiz var olsun" diyerek, AFAD ekiplerine teşekkür etti.