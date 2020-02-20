Gölete düşen otomobildeki kadın öldü, 3 kişi kurtarıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölete düşen otomobildeki kadın öldü, 3 kişi kurtarıldı (2) - Son Dakika

Gölete düşen otomobildeki kadın öldü, 3 kişi kurtarıldı (2)

6 saat önce

Malatya'da Battalgazi ilçesinde demir korkulukları aşarak Orduzu Pınarbaşı Göleti'ne düşen üşen otomobildeki 3 kişi kurtarılırken, kaybolan kadının cesedi dalgıçlar tarafından bulundu.

Malatya'da Battalgazi ilçesinde demir korkulukları aşarak Orduzu Pınarbaşı Göleti'ne düşen üşen otomobildeki 3 kişi kurtarılırken, kaybolan kadının cesedi dalgıçlar tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, aracın gölete düşmesinin ardından çevredeki polis, bekçi ve vatandaşların yardımıyla 3 kişi göletten çıkarıldı.

Kurtarılan 3 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otomobilde bir kişinin daha bulunma ihtimali üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri gölete dalarak yaklaşık 3 saat arama yaptı. Olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma ekibi çalışmasına ara verdi.

Sabah erken saatlerde arama çalışmalarına tekrar başlanırken, ekipler kıyıya yaklaşık 20 metre mesafede Pelin Başkonak'ın (33) cesedini buldu.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan kadının cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kurtarılan 3 kişinin ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.

Gölete düşen otomobildeki kadın öldü, 3 kişi kurtarıldı (2)

Battalgazi, Malatya, Orduzu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:21 Kaynak: AA
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