Gölete giren çocuk boğuldu - Son Dakika
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Gölete giren çocuk boğuldu

12.07.2022 03:18

Gölete giren çocuk boğuldu Antalya'da bir çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Gölete giren çocuk boğuldu

ANTALYA - Antalya'da bir çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu. Çocuğun yakınları cenazeye sarılıp ağladı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sırasında Konyaaltı ilçesindeki Doyran Göleti'nde meydana geldi. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde 15 yaşındaki İbrahim Zahit A., yakınlarıyla gölete geldi. Zahit A., bir süre sonra serinlemek için akrabalarıyla gölete girdi. Bu arada çocuk bir anda gözlerde kayboldu. Arama yapan yakınları sonuca ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, UMKE, JAK ve SAK ekipleri sevk edildi. Sualtı ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Zahit A.'nın cansız bedeni 15 metre derinlikte bulundu.

Karaya çıkarılan çocuğun cenazesine yakınları sarılarak gözyaşı döktü. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Öte yandan çocuğun suda kaybolduktan sonra ailenin yaşadığı panik anları ve feryatları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Serinlemek için gölete giren çocuğun cansız bedeni metrelerce derinlikte bulundu Serinlemek için gölete giren çocuğun cansız bedeni metrelerce derinlikte bulundu DALGICIN ELİNE VURUP, DÜŞÜRDÜĞÜ TELEFONU ALARAK KAÇTI DALGICIN ELİNE VURUP, DÜŞÜRDÜĞÜ TELEFONU ALARAK KAÇTI
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölete giren çocuk boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölete giren çocuk boğuldu - Son Dakika
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