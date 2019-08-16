Gölete giren genç boğuldu
1 saat önce
MALATYA'da, baraja giren Orhan Barışan (21), boğuldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:37 Kaynak: DHA
MALATYA'da, baraja giren Orhan Barışan (21), boğuldu.
Merkez ilçe Battalgazi
'deki Atabey
iskelesine gelen Orhan Barışan, serinlemek için Karakaya Barajı
'na girdi. Barışan, bir süre sonra suda çırpınarak, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihabrı ile olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi dalgıçları 1 saatlik aramanın ardından Barışan'ın cansız bedenine ulaştı. Genç adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu
morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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