Son Dakika Haberleri: Gölete giren iki arkadaştan biri kurtuldu, diğeri boğuldu (2)
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Gölete giren iki arkadaştan biri kurtuldu, diğeri boğuldu (2)

14 saat önce

GÖLETTE CESEDİNE ULAŞILDIGümüşhane'nin Kelkit ilçesinde serinlemek için girdiği baraj göletinde kaybolan Bedirhan Baytamur'un (17) yapılan arama sonucu 3 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.

Gölete giren iki arkadaştan biri kurtuldu, diğeri boğuldu (2), System.String[]

GÖLETTE CESEDİNE ULAŞILDI
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde serinlemek için girdiği baraj göletinde kaybolan Bedirhan Baytamur'un (17) yapılan arama sonucu 3 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıç ekiplerince çıkarılan Baytamur'un cansız bedeni otopsi için Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baytamur'un Kelkit Sağlık Meslek Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.


Gümüşhane, Kelkit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:35 Kaynak: DHA
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