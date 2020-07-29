Gölete giren itfaiye eri olta misinalarına takılarak boğuldu - Son Dakika

Gölete giren itfaiye eri olta misinalarına takılarak boğuldu

MANİSA'nın Kula ilçesinde balık tutmak için gölete giden itfaiye eri Cihat Akkaş (26), daha sonra serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte girdiği gölette gözden kayboldu.

Gölete giren itfaiye eri olta misinalarına takılarak boğuldu, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde balık tutmak için gölete giden itfaiye eri Cihat Akkaş (26), daha sonra serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte girdiği gölette gözden kayboldu. Gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşılan Akkaş'ın, balçığa saplanan olta misinalarına ayağının takıldığı tespit edildi.

Olay, dün akşam saat 19.45 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Başıbüyük Mahallesi'ndeki Çelengöz Göletinde meydana geldi. 3 arkadaşı ile birlikte balık tutmak için Çelengöz Göleti'ne giden Kula İtfaiye Amirliği'nda görevli itfaiye eri Cihat Akkaş (26), bir süre sonra serinlemek için gölete girdi. Arkadaşlarının ardından sudan çıkmak isteyen Akkaş, kıyıya yaklaşık 15 metre uzaklıkta balçığa saplanarak çırpınmaya başladı. Akkaş'ı kurtarmak için gölete giren arkadaşları, suyun o bölgede dibe çekmesi ve balçığa saplanma tehlikesi yaşayınca, kıyıya çıkmak zorunda kaldı.

GÖZDEN KAYBOLDUCihat Akkaş'ın bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aniden derinleşen gölet ve çevresinde inceleme yaparken, Akkaş'ı kurtarılması için AFAD ve Deniz Altı Polis ekiplerine haber verildi. Manisa'dan gelen AFAD ekipleri Akkaş'ın son görüldüğü nokta ve akıntı yönüne gidebileceği noktalarda botla su yüzeyinde arama çalışması yaptı. AFAD'ın su yüzeyinde yaptığı çalışmadan sonuç alınamayınca, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'nden dalgıç polisler bölgeye sevk edildi. OTLA MİSİNALARININ VUCUDUNA SARILI OLDUĞU GÖRÜLDÜSaat 01.35 sıralarında gölete gelen polis kurbağa adamlar, Akkaş'u bulabilmek için suya daldı. İtfaiye erinin gözden kaybolduğu bölgede dalış yapan dalgıç polisler, yaklaşık 20 dakika sonra Akkaş'ın cansız bedenine ulaştı. İtfaiye eri Akkaş'ın cedesi sudan çıkartılırken, vücudunun çeşitli yerlerine olta misinaları takıldığı tespit edildi. Talihsiz itfaiye erinin göl dibindeki balçık tabakada biriken olta misinalarına takılarak boğulduğu tahmin ediliyor.

Bu arada olay yerinde bulunan arkadaşları ile haber verilmesi üzerine gölete gelerek saatlerce bekleyen yakınları Akkaş'ın cesedinin sudan çıkartılması sırasında feryat ederek gözyaşlarına buğuldu. Akkaş'ın cesedi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İtfaiye, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 09:40

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gölete giren itfaiye eri olta misinalarına takılarak boğuldu - Son Dakika
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