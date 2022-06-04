Gölete giren Muhammet, boğuldu - Son Dakika
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Gölete giren Muhammet, boğuldu

04.06.2022 18:15
Gölete giren Muhammet, boğuldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, serinlemek için gölete giren Muhammet Tokcan (13), boğuldu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, serinlemek için gölete giren Muhammet Tokcan (13), boğuldu.

Olay, Nusratiye Mahallesi Vadievler mevkindeki gölette meydana geldi. Muhammet Tokcan, serinlemek için yağmur sularıyla oluşan gölete girdi. Gölette yüzen Tokcan, bir süre sonra suda kayboldu. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pompalar vasıtasıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Ancak su tahliyesi yavaş ilerleyince olay yerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Altı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler girdikleri gölette Muhammet Tokcan'ın cansız bedenine ulaştı.  Tokcan'ın yakınları büyük üzüntü yaşayarak, gözyaşları döktü. Mahalleli, göletin kapatılması için daha önce belediyeye dilekçe ile başvurduklarını ancak henüz bir çalışma yapılmadığını söyledi. Tokcan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Gölete giren Muhammet, boğuldu
Gölete giren Muhammet, boğuldu
Gölete giren Muhammet, boğuldu
Gölete giren Muhammet, boğuldu
Gölete giren Muhammet, boğuldu
Gölete giren Muhammet, boğuldu
Gölete giren Muhammet, boğuldu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölete giren Muhammet, boğuldu - Son Dakika

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