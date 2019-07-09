Son Dakika Haberleri: Gölete sazan yavrusu bırakıldı
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Gölete sazan yavrusu bırakıldı

1 saat önce

Gölete sazan yavrusu bırakıldıÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde gölete toplam 3 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü, Sungurlu, Çorum, Yerel
Gölete sazan yavrusu bırakıldı
ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde gölete toplam 3 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.
Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu, Su Ürünleri Müdürlüğü'nden temin edilen 3 bin adet sazan balığı yavrusu, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından İnegazili Köyü göletine bırakıldı.
Yavru balıkların anaç hale gelmesi için 3 yıllık bir süre gerektiğinden özellikle balıklandırma yapılan göletlerin korunması ve sürdürülebilir avcılık yapılması gerektiği vurgulandı.
Gölete sazan yavrusu bırakıldı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:13 Kaynak: İHA
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