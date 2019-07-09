Gölete sazan yavrusu bırakıldı
1 saat önce
Gölete sazan yavrusu bırakıldıÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde gölete toplam 3 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:13 Kaynak: İHA
Gölete sazan yavrusu bırakıldı
ÇORUM - Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde gölete toplam 3 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.
Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen ve İlçe Tarım Müdürlüğü
'nün girişimleri sonucu, Su Ürünleri Müdürlüğü'nden temin edilen 3 bin adet sazan balığı yavrusu, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından İnegazili Köyü göletine bırakıldı.
Yavru balıkların anaç hale gelmesi için 3 yıllık bir süre gerektiğinden özellikle balıklandırma yapılan göletlerin korunması ve sürdürülebilir avcılık yapılması gerektiği vurgulandı.
Gümüşhane'de koliform bakterisi alarmı! 118 kişi hastaneye kaldırıldı İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi! Güzel şarkıcı Hatice, kırmızı mayosuyla sosyal medya akımına dahil oldu Hırvatistan'dan euroya geçiş adımı