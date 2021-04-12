Gölete uçan aracın üstünde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Trabzon'un Çaykara ilçesinde gölete uçan aracın üstünde mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Yeşilalan Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gölete uçtu. Gölete uçan aracı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilirken, araç ile gölete uçan 2 kişi aracın üstüne çıkmayı başardı. Suya gömülen aracın üstünde mahsur kalanları kurtarmak için Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Çaykara ve Of İtfaiye Grup Amirliği personelleri göletteki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Kısa sürede göletteki suyu tahliye eden itfaiye ekipleri, aracın üstündeki 2 kişiyi kurtardı. - TRABZON