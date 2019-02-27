Son Dakika Haberleri: Gölete Uçan Araçtan Çıkarılan Cesetlerin İsimleri Belli Oldu

Gölete Uçan Araçtan Çıkarılan Cesetlerin İsimleri Belli Oldu

1 saat önce

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir araç sürücünün karanlıkta fark etmediği Kozluören Göleti'ne uçtu.

Gölete Uçan Araçtan Çıkarılan Cesetlerin İsimleri Belli Oldu, System.String[]
Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir araç sürücünün karanlıkta fark etmediği Kozluören Göleti'ne uçtu. Araçtan 2 kişinin cesedi çıkarılırken 3 kişi de yaralı kurtarıldı. Araçtaki şahısların isimleri belli oldu.

Olay, Bursa'nın Kestel ilçesinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Kozluören mevkinde seyir halindeki bir araç karanlık yolda fark etmediği Kozluören Göleti'ne uçtu. Kısa sürede suya gömülen aracı fark eden diğer sürücüler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere AFAD ekipleri de katıldı. Suya giren ekipler araçtan Burak ve Bilge Çakır'ın cesedine ulaştı. Olay yerinde arama yapan ekipler Hüseyin, Seçkin ve Başak Çakır'ı ise yaralı kurtardı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:54 Kaynak: İHA

Araç, Kestel, Bursa, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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