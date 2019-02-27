Gölete Uçan Araçtan Çıkarılan Cesetlerin İsimleri Belli Oldu
1 saat önce
Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir araç sürücünün karanlıkta fark etmediği Kozluören Göleti'ne uçtu.
Bursa
'nın Kestel
ilçesinde seyir halindeki bir araç sürücünün karanlıkta fark etmediği Kozluören Göleti'ne uçtu. Araçtan 2 kişinin cesedi çıkarılırken 3 kişi de yaralı kurtarıldı. Araçtaki şahısların isimleri belli oldu.
Olay, Bursa'nın Kestel ilçesinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Kozluören mevkinde seyir halindeki bir araç karanlık yolda fark etmediği Kozluören Göleti'ne uçtu. Kısa sürede suya gömülen aracı fark eden diğer sürücüler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere AFAD
ekipleri de katıldı. Suya giren ekipler araçtan Burak ve Bilge Çakır'ın cesedine ulaştı. Olay yerinde arama yapan ekipler Hüseyin, Seçkin ve Başak Çakır'ı ise yaralı kurtardı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:54 Kaynak: İHA
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