Gölete Uçan Otomobilde Kaybolan Sürücünün Cesedi Bulundu

Uşak'ta içerisinde 5 kişinin bulunduğu ve gölete düşen otomobilde 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, olaya kaybolan bir kişinin cansız bedenine ise yaklaşık 10 saat sonra ulaşıldı.

Uşak'ta içerisinde 5 kişinin bulunduğu ve gölete düşen otomobilde 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, olaya kaybolan bir kişinin cansız bedenine ise yaklaşık 10 saat sonra ulaşıldı.



Kaza, Uşak Banaz ilçesi Kızılcasöğüt kasabası yakınında bulunan Kızılcasöğüt göletinde akşam saatlerinde meydana geldi. Göl kenarına piknik yapmaya gençler, havanın kararmasıyla dönüş için yola çıktılar. Emre Taşkın isimli gencin kullandığı 64 AAH 907 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu göl kenarındaki yoldan çıkarak göletin sularına gömüldü. Otomobilde bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla bir şekilde kurtulmayı başarırken aracı süren arkadaşları Emre Taşkın'ın sudan çıkmadığını fark ettiler. Sudan çıkan şahısların ihbarı ile bölgeye 112 acil yardım ekipleri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler teknik donanım olmadığı için suya giremeyince İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yardım istendi. Ardından bölgeye gelen ve balık adam diye tabir edilen su altı arama polisleri gölette arama çalışması başlattı. Çalışmalar yaklaşık 10 saat sonra sonuç verirken Taşkın'ın cansız bedeni su altından çıkarıldı.



Öte yandan, göletin sularına gömülen araçtan çıkmayı başaran diğer 4 kişinin ise Banaz Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. - UŞAK

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