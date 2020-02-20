Gölete uçan otomobilden 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gölete uçan otomobilden 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika

Gölete uçan otomobilden 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

7 saat önce

Malatya'da gece saatlerinde gölete uçan otomobilde bulunan bir kadının cansız bedeni sabah yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

Gölete uçan otomobilden 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, System.String[]

Malatya'da gece saatlerinde gölete uçan otomobilde bulunan bir kadının cansız bedeni sabah yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.


Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde gece saatlerinde bir otomobilin suya uçtuğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden 2 kişi polis ve çevredeki vatandaşların yardımı ile göletten çıkarılırken, bir kişi ise Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı dalgıç ekibi tarafından suda donmak üzereyken son anda kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, araç içerisinde bir kişinin daha olduğunu öğrenen ekipler arama çalışması başlattı. Gece ara verilen arama çalışmaları sabah günün ilk ışıkları ile yeniden başladı. İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıçlarının yaptığı çalışmalar sonucunda araçta bulunan 33 yaşındaki Pelin B.'nin cansız bedeni kıyıya yaklaşık 20 metre uzaklıkta bulundu. Genç kadının cansız bedeni dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılırken, suya batan araç da itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması ile çıkartılabildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MALATYA

Malatya, İtfaiye, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:54 Kaynak: İHA
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