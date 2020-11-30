Göletin ortasındaki yaralı martıya botla ulaşıldı - Son Dakika

Başakşehir'de ayağı ipe dolanarak göletin ortasında mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri botla ulaşarak kurtardı. Yürek ısıtan görüntüler saniye saniye kaydedildi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Bahçeşehir'de bulunan gölette meydana geldi. Bir martının göletin ortasında mahsur kaldığı ihbarını alana itfaiye ekipleri, harekete geçti. İhbarın yapıldığı alana gelen ekip, mahsur kalan martıya botla ulaştı. Yanına gidilen martının ip dolaşan ayağının zarar gördüğü bu yüzden de uçamadığı anlaşıldı. Martı, ekipler tarafından kurtarılarak tedavisi yapılmak üzere veterinere teslim edildi.

-İHA-