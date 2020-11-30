Göletin ortasındaki yaralı martıya botla ulaşıldı - Son Dakika

Göletin ortasındaki yaralı martıya botla ulaşıldı
30.11.2020 09:22
Başakşehir'de ayağı ipe dolanarak göletin ortasında mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri botla ulaşarak kurtardı.
Başakşehir'de ayağı ipe dolanarak göletin ortasında mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri botla ulaşarak kurtardı. Yürek ısıtan görüntüler saniye saniye kaydedildi.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde Bahçeşehir'de bulunan gölette meydana geldi. Bir martının göletin ortasında mahsur kaldığı ihbarını alana itfaiye ekipleri, harekete geçti. İhbarın yapıldığı alana gelen ekip, mahsur kalan martıya botla ulaştı. Yanına gidilen martının ip dolaşan ayağının zarar gördüğü bu yüzden de uçamadığı anlaşıldı. Martı, ekipler tarafından kurtarılarak tedavisi yapılmak üzere veterinere teslim edildi.
-İHA-
Son Dakika Sigorta devi Aegon, Türkiye dahil 4 ülkedeki faaliyetlerini satıyor Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı Burhan Kuzu hakkındaki cinayet iddialarına oğlundan yanıt: İki kez Sitokin Fırtınası'na maruz kalınca kurtarılamadı Çukur'un 105. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı! Sinan Engin konuk oyuncu oluyor MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu Çöp kamyonu, ekiplerden kaçan otomobili durdurmak için yolu kapattı Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi