Son Dakika Haberleri: Göletlere 13 bin yavru balık bırakıldı
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Göletlere 13 bin yavru balık bırakıldı

2 saat önce

Beypazarı Tarım Orman Müdürlüğü ilçe genelinde bulunan göletlere 13 bin yavru balık bıraktı.

Göletlere 13 bin yavru balık bırakıldı, System.String[]
Beypazarı Tarım Orman Müdürlüğü ilçe genelinde bulunan göletlere 13 bin yavru balık bıraktı.
İlçe Gıda Tarım Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beypazarı çevresinde bulunan göletlerden Eğriova Yaylası'ndaki gölete 20 bin, Öküzçayırı Göleti'ne 2 bin, Kerbanlar Göleti'ne 2 bin, Karaşar Çukurören Göleti'ne 2 bin, Avdan Yaylası'ndaki Avdan Göleti'ne 5 bin olmak üzere 4-5 gram ağırlığında toplamda 13 bin balık bırakıldı.
İlçe Tarım Orman Müdürü Yavuz Ekici, göletlerdeki balık popülasyonunu artırma kapsamında göletlere balık bıraktıklarını söyledi.
Ekici, bu yıl göletlere bırakılan balık yavruları 4-5 yıl sonrasında 40 santim boya ulaşacaklarını belirtti.
Beypazarı, Karaşar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:24 Kaynak: AA
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