Son Dakika Haberleri: Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi
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Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi

1 saat önce

Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi Şapkası gölet kenarında bulunan çobanın arama çalışmasına gece engeliBURSA - Koyunları otlatmak için çıktığı evine dönmeyen, gölet kenarında şapkası ve gölet üzerinde telef olmuş bir koyun bulunmasının üzerine gölette yapılan aramalara...

Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi
Şapkası gölet kenarında bulunan çobanın arama çalışmasına gece engeli
BURSA - Koyunları otlatmak için çıktığı evine dönmeyen, gölet kenarında şapkası ve gölet üzerinde telef olmuş bir koyun bulunmasının üzerine gölette yapılan aramalara ara verildi. Ekipler günün ilk ışıklarıyla birlikte aramalara devam edecek.
Bursa'nın İznik İlçesi kırsal Çamoluk Mahallesinde yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Sağdıç, koyunları otlatmak için çıktığı evine dönmeyince yakınları koyunları otlattığı yerde aramaya çıktı. Sağdıç'ın şapkasını göletin kenarında ve gölet üzerinde de telef olmuş bir koyun farkedilince durum jandarma ekiplerine bildirildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Sağdıç'ın gölete atlamış bir koyunu kurtarmak için peşinden girdiği ihtimali üzerine AFAD ve deniz polisi ekiplerine bildirildi. AFAD ekipleri şişme botlarla gölete açılırken, balık adamlarda gölete girerek yaşlı adamı arama çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Sağdıç'a ulaşamayan ekipler, arama çalışmalarına ara verirken, arama çalışmalarının sabahın ilk ışıklarıyla devam edileceği öğrenildi.
Çoban köpeği bir an olsun göletten ayrılmadı
Çobanlık yapan Ahmet Sağdıç'ın çoban köpeği duman, arama kurtarma çalışma faaliyetleri esnasında bir an olsun gölet kenarından ayrılmadı.
Gölette aranan çobanın arama çalışmalarına ara verildi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:47 Kaynak: İHA
AFAD, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa
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