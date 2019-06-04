Son Dakika Haberleri: Gölette balık avlarken boğuldu
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Gölette balık avlarken boğuldu

1 saat önce

UŞAK'ın Eşme ilçesinde balık tutmak için girdiği gölette kaybolan Topal'ın (69) cesedini dalgıçlar çıkarttı.

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UŞAK'ın Eşme ilçesinde balık tutmak için girdiği gölette kaybolan Topal'ın (69) cesedini dalgıçlar çıkarttı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Eşme'deki Takmak Göleti'nde meydana geldi. Arkadaşı Hüseyin Özcan (60) ile birlikte attıkları ağı toplamak için gölete giren Ahmet Topal, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşının ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ile polis dalgıç ekiplerince yapılan  aramada Özcan'ın izine rastlanamadı. Sabah saatlerinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden çağrılan dalgıç ekibi, Topal'ın cesedini bularak göletten çıkardı. Topal'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Uşak
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:24 Kaynak: DHA
Jandarma, Eşme, Uşak, Güncel
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