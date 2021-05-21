ORDU GÖLETTE BOĞULAN BERAT VE ALİ, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, girdikleri sulama göletinde boğulan Berat Genç (16) ve Ali Kutlu (16), gözyaşları arasında toprağa verildi. Lisede sınıf ve sıra arkadaşı olan iki çocuğun boğulmadan önce çektikleri selfie fotoğrafı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çambaşı Yaylası'nda bulunan Kabalak göletinde meydana geldi. Berat Genç ve arkadaşı Ali Kutlu, tarla gübrelemesi için yaylaya çıktı. Tarlayı gübreledikten sonra sıcaktan bunalan iki arkadaş gölete girmeye karar verdi. Gölette çırpınmaya başlayan çocukları gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, gözden kaybolan çocuklar için arama çalışması başlattı. Bölgeye sevk edilen su altı arama kurtarma ekipleri, kaybolan çocuklar için gölete girdi. Su altına dalan ekipler, 2 çocuğun da cansız bedenini yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından göletten çıkarttı. Çocukların cansız bedenleri otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

SON SELFİE OLDU

Ulubey Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan Kutlu ile Genç'in sınıf ve sıra arkadaşı oldukları öğrenildi. İki arkadaşın cep telefonundan gölete girmeden önce birlikte selfie çektikleri fotoğrafları ortaya çıktı. Kendilerine görüntü de çeken arkadaşların o anları yürekleri dağladı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Kutlu'nun cenazesi, otopsi işleminin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morgu'ndan alınarak Ulubey ilçesine bağlı Ohtamış Mahallesi'ne getirildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından Kutlu, Ohtamış Merkez Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Berat Genç ise, Ulubey ilçesine bağlı Doğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gencaloğlu Mezarlığı'nda gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.