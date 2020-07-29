Gölette boğulan itfaiye eri, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde, serinlemek için girdiği gölette boğulan itfaiye eri Cihat Akkaş (26) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam kırsal Başıbüyük Mahallesi'ndeki Çelengöz Göleti'nde meydana geldi. 3 arkadaşıyla birlikte balık tutmak için Çelengöz Göleti'ne giden Kula İtfaiye Amirliği'nde görevli itfaiye eri Cihat Akkaş (26), havanın sıcak olması nedeniyle serinlemek için gölete girdi. Arkadaşlarıyla birlikte bir süre gölette yüzen Akkaş, arkadaşlarının sudan çıkmasının ardından kendisi de sudan çıkmak istedi. Karaya yaklaşık 15 metre kala dipteki balçığa saplanan otla misinasına takılan Akkaş, suda çırpınmaya başladı. Arkadaşları Akkaş'ı kurtarmak istedi ancak başaramadı. Akkaş'ın gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık, jandarma, AFAD ve deniz altı polisleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin mesai arkadaşlarını kurtarmak için karadan başlattığı çalışmalar yeterli olmayınca, Manisa'dan gelen AFAD ekipleri Akkaş'ın son görüldüğü noktada ve akıntı yönüne gidebileceği noktalarda su yüzeyinde botla arama çalışması yaptı. Havanın kararması nedeniyle su yüzeyinden yapılan çalışmalardan olumlu bir sonuç çıkmayınca, devreye İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü Polis Kurbağa Adamlar girdi. Akkaş'ın bedenine ulaşmak için 01.35 sıralarında suya giren polis kurbağa adamlar, yaklaşık 20 dakikalık arama kurtarma çalışmasının sonucunda saat 01.55 sıralarında Akkaş'ın bedenine ulaştı. Karaya çıkarılarak müdahale yapılan Akkaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZE NAMAZINI İLÇE MÜFTÜSÜ KILDIRDI

Akkaş'ın cenazesi, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sabah sona eren otopsinin ardından Akkaş için yaşadığı Başıbüyük Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Akkaş için düzenlenen cenaze namazına Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Akkaş'ın mesai arkadaşları, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye personeli, Akkaş'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle meydanındaki cenaze namazını İlçe Müftüsü Kamil Kırkız kıldırdı. Akkaş'ın cenazesi, ardından mesai arkadaşları ve yakınlarının omuzlarında Başıbüyük Mahallesi Asri Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.