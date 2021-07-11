Gölette boğularak ölen amca ve yeğeni son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da serinlemek için girdiği gölette boğulan yeğenini kurtarmak isterken kendisi de boğulan amca, yeğeni ile birlikte toprağa verildi.

Çay ilçesine bağlı Karamık beldesinde önceki gün meydana gelen olayda iddiaya göre, Akın ailesi piknik yapmak için öğleden sonra gölet kenarına gitti. Bu sırada Maviye Akın (16), kuzeni Sümeyra Akın (15) ile birlikte gölete girdi. Ancak bir süre sonra iki kuzen suda çırpınıp bağırmaya başlayarak yardım istedi. Bunu gören baba Uğur Akın (44) hemen suya atladı. Akın, kızı Sümeyra'yı sudan çıkarmayı başararak kıyıya getirdi. Daha sonra suya geri atlayan Uğur Akın, yeğeni Maviye Akın'ı kurtarmak istedi. Ancak bunda başarılı olamayan Uğur Akın yeğeni Maviye ile birlikte boğularak suda kayboldu. Aile üyelerinin kıyıdan ikiliye doğru ip atarak onları kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı.

Boğularak hayatını kaybeden amca ve yeğeninin cansız bedenleri Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Biriminde görevli ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Maviye ve Uğur Akın'ın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından cenazeleri ailelerine teslim edildi. Talihsiz amca ve yeğen, Karamık beldesi meydanında kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde aile üyelerinin ayakta durmakta güçlük çektikleri görüldü. - AFYONKARAHİSAR