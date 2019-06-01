Gölette boğulduğu düşünülen çoban için ekipler seferber oldu

Evine dönmeyince koyunları otlattığı gölet yakınlarında şapkasını ve gölet üzerinde telef olmuş koyunu farkeden yakınları durumu ekiplere bildirdi.

Evine dönmeyince koyunları otlattığı gölet yakınlarında şapkasını ve gölet üzerinde telef olmuş koyunu farkeden yakınları durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, çobanı bulmak için gölette arama çalışması başlattı.



Olay, akşam 17.00 sularında Bursa'nın İznik İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan 60 yaşındaki Ahmet Sağdıç evine dönmeyince ailesi tarafından merak edilerek, koyunları otlattığı kırsal Çamoluk Mahalle göleti çevresinde aramaya çıktı. Gölet üzerinde telef olmuş koyunu gören yakınları, gölet çevresinde yaptıkları arama esnasında Sağdıç'a ait olduğu tahmin edilen şapkayı farketti. Boğulma ihtimali düşünülen Sağdıç'ın yakınları kolluk kuvvetlerinden yardım talebinde bulundu. Bölgeye giden jandarma ekipleri gölet çevresinde yaptıkları küçük çaplı aramada Sağdıç'a ait herhangi bir ize rastlamadı. Boğulmuş olma şüphesi üzerine bölgeye AFAD, Mudanya Deniz Polisi sevk edildi. AFAD ekipleri şişme botlarla gölete açılırken, deniz polisine ait balık adamlarda gölette arama çalışması başlattı. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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