Son Dakika Haberleri: Gölette boğulduğu düşünülen çoban için ekipler seferber oldu
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Gölette boğulduğu düşünülen çoban için ekipler seferber oldu

11 dakika önce

Gölette boğulduğu düşünülen çoban için ekipler seferber oldu Gölet üzerinde telef olan koyunun farkedilmesi üzerine gölette arama çalışması başlatıldıBURSA - Evine dönmeyince koyunları otlattığı gölet yakınlarında şapkasını ve gölet üzerinde telef olmuş koyunu farkeden yakınları durumu...

Gölette boğulduğu düşünülen çoban için ekipler seferber oldu
Gölet üzerinde telef olan koyunun farkedilmesi üzerine gölette arama çalışması başlatıldı
BURSA - Evine dönmeyince koyunları otlattığı gölet yakınlarında şapkasını ve gölet üzerinde telef olmuş koyunu farkeden yakınları durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, çobanı bulmak için gölette arama çalışması başlattı.
Olay, akşam 17.00 sularında Bursa'nın İznik İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan 60 yaşındaki Ahmet Sağdıç evine dönmeyince ailesi tarafından merak edilerek, koyunları otlattığı kırsal Çamoluk Mahalle göleti çevresinde aramaya çıktı. Gölet üzerinde telef olmuş koyunu gören yakınları, gölet çevresinde yaptıkları arama esnasında Sağdıç'a ait olduğu tahmin edilen şapkayı farketti. Boğulma ihtimali düşünülen Sağdıç'ın yakınları kolluk kuvvetlerinden yardım talebinde bulundu. Bölgeye giden jandarma ekipleri gölet çevresinde yaptıkları küçük çaplı aramada Sağdıç'a ait herhangi bir ize rastlamadı. Boğulmuş olma şüphesi üzerine bölgeye AFAD, Mudanya Deniz Polisi sevk edildi. AFAD ekipleri şişme botlarla gölete açılırken, deniz polisine ait balık adamlarda gölette arama çalışması başlattı.
Gölette boğulduğu düşünülen çoban için ekipler seferber oldu
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:59 Kaynak: İHA
AFAD, Bursa, 3. Sayfa
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