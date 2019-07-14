Gölette ceset bulundu
13 saat önce
Denizli'nin Tavas ilçesinde gölette erkek cesedi bulundu.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:46 Kaynak: AA
'nin Tavas
ilçesinde gölette erkek cesedi bulundu.
Akyar Mahallesi'nde bulunan Akyar göletine balık tutmaya gelen bir vatandaş suyun üzerinde hareketsiz yatan bir kişi gördü.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis
ekipleri geldi. Sudan
itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Erkek cesedi kimlik tespiti ve otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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