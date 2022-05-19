Gölette cesetleri bulunan ikiz kardeşlerin ölümüyle ilgili yeni gelişme - Son Dakika
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Gölette cesetleri bulunan ikiz kardeşlerin ölümüyle ilgili yeni gelişme

19.05.2022 15:25

Gölette cesetleri bulunan ikiz kardeşlerin ölümüyle ilgili yeni gelişme Okul dönüşü serinlemek için gölete girmişlerİZMİR Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kayıp ihbarı sonrası yangın söndürme göletinde cansız bedenleri bulunan ikiz kardeşlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Gölette cesetleri bulunan ikiz kardeşlerin ölümüyle ilgili yeni gelişme

Okul dönüşü serinlemek için gölete girmişler

İZMİR Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kayıp ihbarı sonrası yangın söndürme göletinde cansız bedenleri bulunan ikiz kardeşlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. İkiz kardeşlerin okul dönüşü serinlemek için gölete girdikleri ve daha sonra da kendilerinden haber alınamadığı öğrenildi.

Olay dün Turgutlu ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nde yaşandı. Tek yumurta ikizleri Mehmet Aydın Gençtürk ve Aziz Salih Gençtürk'ten haber alamayan ailesi, 2 çocuğu aramaya başladı. Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait etrafı tel örgülerle çevrili yangın söndürme göletinin kıyısında kardeşlere ait giysileri fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Turgutlu Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis, AFAD ve İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerinde iş makineleri ve vidanjörlerle göletin suyu tahliye edilmeye başlanırken, tahliye işlemi sırasında dalgıç ekipleri de suya girerek iki kardeşi aramaya başladı. Dalgıç ekiplerinin yoğun çalışması sonrası tek yumurta ikizi olduğu öğrenilen kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan iki kardeşin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Okul dönüşü serinlemek için gölete girmişler

İkiz kardeşlerin gölette cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Gençtürk ailesinin hayvancılıkla uğraştıkları, yılın bu dönemlerinde de yaylada yaşadıkları öğrenilirken, Mehmet Aydın Gençtürk ve Aziz Salih Gençtürk kardeşlerin okuduğu okulun servisinin Yakuplar mahallesine kadar geldiği, iki kardeşin buradan yaylaya kadar olan yaklaşık 1.5 kilometrelik yolu bazen yürüdükleri bazen de aileleri tarafından alındıkları belirtildi. 7'nci sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen iki kardeşin dün okul servisinden indikten sonra da yaylaya doğru yürürken serinlemek için gölete girdikleri aktarıldı.

Cenazeler teslim alındı

Öte yandan ikiz kardeşlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından, yakınları tarafında teslim alındı. Mehmet Aydın Gençtürk ve Aziz Salih Gençtürk'ün cenazelerinin, Turgutlu Sinirli Köy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

Gölette cesetleri bulunan ikiz kardeşlerin ölümüyle ilgili yeni gelişme
Gölette cesetleri bulunan ikiz kardeşlerin ölümüyle ilgili yeni gelişme
Gölette cesetleri bulunan ikiz kardeşlerin ölümüyle ilgili yeni gelişme
Gölette cesetleri bulunan ikiz kardeşlerin ölümüyle ilgili yeni gelişme
Gölette cesetleri bulunan ikiz kardeşlerin ölümüyle ilgili yeni gelişme
Gölette cesetleri bulunan ikiz kardeşlerin ölümüyle ilgili yeni gelişme
Gölette cesetleri bulunan ikiz kardeşlerin ölümüyle ilgili yeni gelişme

YORUMLAR
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Gölet kenarında giysileri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı (2) Gölet kenarında giysileri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı (2) TURGUTLU'DA KAYIP İKİZ KARDEŞİN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI TURGUTLU'DA KAYIP İKİZ KARDEŞİN GÖLETTE CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölette cesetleri bulunan ikiz kardeşlerin ölümüyle ilgili yeni gelişme - Son Dakika


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