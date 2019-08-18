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Gölette erkek cesedi bulundu

53 dakika önce

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçüklü Göleti'ne bir erkek cesedi bulundu.

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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçüklü Göleti'ne bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Çan ilçesine bağlı Küçüklü Göleti'ne balık tutmaya gelen gençler, suyun yüzeyinde bir ceset olduğunu fark edince jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, 112 ekipleri ve Çan Belediyesi itfaiye ekipleri göl kenarında kayalık bölgede bulunan cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan inceleme sonucu cesedin Faruk Ü. (39) olduğu öğrenildi. Cesedin çıktığı bölgenin yanında balık tutma malzemeleri bulunurken, şahısın ailevi sorunları olduğu, 2 gün önce de eşinin evi terk ettiği öğrenildi. Şahsın göğüs kısmında hafif derecede yanık olması dolayısıyla intihar mı yoksa dengesini kaybederek düşme sonucumu mu öldüğü yapılan otopsi sonucu belirlenecek. Şahsın cesedi olay yerine gelen savcının kontrolü sonrası Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:25 Kaynak: İHA
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