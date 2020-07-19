Gölette eşinin gözü önünde boğuldu - Son Dakika

Gölette eşinin gözü önünde boğuldu

Gölette eşinin gözü önünde boğulduAKSARAY'da serinlemek için gölete giren Samet Çekiç (24), eşinin gözü önünde boğuldu.

Gölette eşinin gözü önünde boğuldu

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AKSARAY'da serinlemek için gölete giren Samet Çekiç (24), eşinin gözü önünde boğuldu.

Olay, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Samet Çekiç, eşi Sıla Çekiç, kayınbiraderleri Nadir Yağdı ve Muhammed Yağdı, Kalebalta Köyü Gölet'ine gitti. Ardından da eşi ve kayınbiraderleriyle serinlemek için suya girdi. Samet Çekiç bir süre sonra çırpınmaya başladı. Eşi ve kayınbiraderleri kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ardından jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine haber verildi. Su altı arama kurtarma ekiplerini yaptığı arama sonucu Samet Çekiç'in cansız bedenine ulaşıldı. Göletin kenarında beklerken sinir krizi geçiren Sıla Çekiç'e hazırda bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. Çekiç'in cesedi sudan çıkartılıp, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Aksaray, Sıla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 22:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gölette eşinin gözü önünde boğuldu - Son Dakika
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