Gölette kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gölette kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika

Gölette kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı

6 saat önce

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Taşlık Göletinde kaçak kazı yapan 2 şahsı, suçüstü yakaladı.

Gölette kaçak kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı, System.String[]

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Taşlık Göletinde kaçak kazı yapan 2 şahsı, suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Merkez ilçeye bağlı Taşlık köyünde icra edilen devriye faaliyeti sırasında Taşlık Göleti mevkisinde izinsiz kazı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı. Ekipler, yaptıkları aramada olay yerinde 2 adet dedektör, 1 adet altın ve gümüş sinyal bulucu, 1 adet el feneri, 2 adet kazma ve 1 adet kürek ele geçirdi. Şahıslara, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.


Ayrıca Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küre ilçesine bağlı Kayadibi köyünde bir şahsın ruhsatsız silah bulundurduğunu tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekiplerince şahsa ait evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız ev tüfeği ile 34 adet mermi ele geçirildi.


Öte yandan, İnebolu ilçesi Örtülü köyünde ise ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen bir şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 6 adet ruhsatsız av tüfeği yakalandı.


Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıslara, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ile 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından idare para cezası uygulandı. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:46 Kaynak: İHA
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