Gölette kaybolan Hulusi Aşçı'yı arama çalışması devam etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölette kaybolan Hulusi Aşçı'yı arama çalışması devam etti - Son Dakika

Gölette kaybolan Hulusi Aşçı'yı arama çalışması devam etti

6 saat önce

AYDIN'ın Çine ilçesinde, babasıyla gittiği Topçam Baraj Gölü kıyısında kaybolan Hulusi Aşçı (34) için başlatılan arama çalışmaları bugün de sürdü.

Gölette kaybolan Hulusi Aşçı'yı arama çalışması devam etti, System.String[]

AYDIN'ın Çine ilçesinde, babasıyla gittiği Topçam Baraj Gölü kıyısında kaybolan Hulusi Aşçı (34) için başlatılan arama çalışmaları bugün de sürdü.

Çine ilçesinde yaşayan Fahri Aşçı ile oğlu Hulusi Aşçı, perşembe günü saat 11.00 sıralarında otomobille, Karpuzlu ilçesi Ömerler Mahallesi'ndeki Topçam Baraj Gölü kıyısına gitti. Baba-oğul, bir süre sohbet etti. İddiaya göre Hulusi Aşçı, babasına, "Sen arabaya geç. Ben birazdan geleceğim" dedi. Otomobile binen baba, uzun süre gelmeyen oğlunu aramaya çıktı. Gölet kenarında oğlunun montunu bulan baba, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.  Hulusi Aşçı'nın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Bugün de devam edilen arama çalışmalarını dalgıçlar suda, jandarmalar ise karada yürüttü. Ancak Hulusi Aşçı'nın izine rastlanmadı.


Topçam, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:15 Kaynak: DHA
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